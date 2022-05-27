«Никто меня на свадьбу не приглашал»: сын Бари Алибасова шокирован женитьбой отца

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова заявил, что пока не знает подробностей свадьбы своего отца на беженке из Украины Леночке, сообщает телеграм-канал «Звездная пыль».
«Понятия не имею. Сам еще не в курсе. Никто меня на свадьбу не приглашал. Сам не знаю, что там происходит. Это вполне может быть правдой. У отца есть помощница Леночка. Эта та женщина, которая его выходила. Они мне ничего не сообщали, хотя я думал, что были бы должны».
Напомним, что Бари Алибасову 74 года. Нынешний брак для него седьмой по счету.
Ранее актер Станислав Садальский заявил, что бывшая жена Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина одобрила новый выбор продюсера. Она даже поздравила по телефону со свадьбой.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.