«Никто меня на свадьбу не приглашал»: сын Бари Алибасова шокирован женитьбой отца

Как отметил Бари-Алибасов – младший, он пока сам не очень понимает, что происходит.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова заявил, что пока не знает подробностей свадьбы своего отца на беженке из Украины Леночке, сообщает телеграм-канал «Звездная пыль».

«Понятия не имею. Сам еще не в курсе. Никто меня на свадьбу не приглашал. Сам не знаю, что там происходит. Это вполне может быть правдой. У отца есть помощница Леночка. Эта та женщина, которая его выходила. Они мне ничего не сообщали, хотя я думал, что были бы должны». Бари Алибасов-младший

Напомним, что Бари Алибасову 74 года. Нынешний брак для него седьмой по счету.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что бывшая жена Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина одобрила новый выбор продюсера. Она даже поздравила по телефону со свадьбой.

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