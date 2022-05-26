Тонкие волосы и сеть морщинок: как выглядит Наташа Королева без эфирного лоска

Наташа Королева решила навестить Филиппа Киркорова в его загородном доме, чтобы вручить подарок к юбилею. Певица преподнесла поп-королю его портрет, который написал муж артистки Сергей Глушко.

После торжественного вручения подарка исполнительница провела экскурсию по владениям поп-короля и засветила себя крупным планом. Звезда решила не делать макияж и укладку для волос, хотя и скрыла глаза под солнцезащитными очками. Тем не менее фанаты смогли рассмотреть сеть морщинок, тонкие волосы и одутловатое лицо.

Напомним, ранее стало известно, что Наташа Королева буквально ахнула, когда вошла в гардеробные Филипа Киркорова. Она не представляла себе такой масштаб.

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