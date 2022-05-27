«Столько всего сделал»: Юлия Савичева – про Макса Фадеева

Певица Юлия Савичева уже четыре года занимается карьерой самостоятельно, без продюсера. Она ушла от Максима Фадеева не по своей воле – коллектив настроил его против нее. Но по сей день вспоминает про продюсера с теплотой и благодарностью.

Как оказалось, с Фадеевым Савичева была знакома с детство. Он был солистом группы «Конвой» в Кургане, где выступал и ее отец. По сути, знаменитый продюсер – давний знакомый семьи певицы. И вторая встреча с Фадеевым у Савичевой произошла во время кастинга на «Фабрику звезд-2», где он ей ничего не обещал. Но вселил ей веру в свой талант.

«Я не могла не пойти, потому что Макс — это тот человек, который столько всего сделал и для моей семьи, и для меня. Поэтому, конечно, я была рада, что он был приглашен в качестве продюсера на «Фабрику звезд-2» — призналась звезда в проекте «Загугли звезду».

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