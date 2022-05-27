«Как можно быть такой красивой?»: жена Стаса Михайлова очаровала поклонников, показав свежее фото

Недавно жена певца Стаса Михайлова Инна отметила свое 49-летие. Фанаты до сих пор не верят, что белокурой стройной блондинке может быть столько лет. По мнению пользователей Сети, многодетная мама выглядит просто невероятно молодо и свежо.

Накануне Инна вновь подогрела интерес к своей персоне, опубликовав свежее фото. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Как можно быть такой красивой? Вы шикарны! Невероятно красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Стас Михайлов встретил свою будущую жену Инну Канчельскис в 2006 году. К тому времени белокурая красавица воспитывала двоих детей от первого брака – сына Андрея и дочь Еву. В 2009-м блондинка родила музыканту дочь Иванну, а спустя еще три года – Марию. Влюбленные узаконили свои отношения 11 лет назад, в 2011-м.

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