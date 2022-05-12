В нежных объятиях: Стас Михайлов прильнул к красавице-жене на чувственном фото

Недавно жена Стаса Михайлова отметила свой день рождения. Инне Михайловой исполнилось 49 лет. Пользователи Сети, разглядывая снимки блондинки в соцсети, не верят в эти цифры — настолько молодо и эффектно выглядит супруга артиста.

День рождения Инны семья отметила Дубае. В своей соцсети она поделилась кадром, на котором чувственно прильнула к мужу.

«Ах, какие вы! Любви, счастья и гармонии! Красивые!» — писали фолловеры.

Напомним, Стас Михайлов встретил свою будущую жену Инну Канчельскис в 2006 году. К тому времени белокурая красавица воспитывала двоих детей от первого брака — сына Андрея и дочь Еву. В 2009-м блондинка родила музыканту дочь Иванну, а спустя еще три года — Марию. Влюбленные узаконили свои отношения 11 лет назад, в 2011-м.

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