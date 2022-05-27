«Поддавшись эмоциям»: стало известно, почему на самом деле Меладзе уходит из шоу-бизнеса

Ранее артист заявил, что уже принял решение.

Накануне Валерий Меладзе заявил, что уходит из шоу-бизнеса. Певец сообщил, что будет заниматься наукой, ведь не зря он когда-то получил диплом по специальности «Инженер-механик по судовым энергетическим установкам» и даже защитил кандидатскую диссертацию.

Музыкальный продюсер, композитор Ким Брейтбург, которого называют «крестным отцом» Валерия Меладзе рассказал, что Валерий Меладзе с юности был «импульсивным человеком, мог что-то сказать или сделать под воздействием эмоций, не оценив возможных последствий». По мнению Брейтбурга, артист мог принять такое решение просто «поддавшись эмоциям». Слова продюсера приводит NEWS.ru.

Напомним, Ким Брейтбург был руководителем группы «Диалог», где братья Меладзе начинали свой путь на большой сцене.

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