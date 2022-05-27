«До свидания, Валерий Шотаевич»: известный артист рассказал, что ждет Меладзе в ближайшем будущем

Недавно оскандалившийся Валерий Меладзе выступил с новым заявлением. По словам артиста, он уходит из шоу-бизнеса, который ему надоел. Певец планирует достать свой диплом, который получил в украинском институте на заре своей музыкальной карьеры, и вновь заняться наукой.

Солист музыкальной группы Revoльvers Алексей Елистратов считает, что Валерий Меладзе не пропадет, так как «деньги у него есть, он успел себя финансово обеспечить за годы активной творческой деятельности».

«Нам надо успокоиться и сказать ему: «До свидания, Валерий Шотаевич». Все будет нормально у него. Главное, чтобы у нас было нормально. Мы же с вами не получали никогда таких гонораров, вот о себе нам нужно тревожиться. А о Валерии Меладзе — не нужно», — цитирует Елистратова NEWS.ru.

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