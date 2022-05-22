«Талантливый человек»: Собчак съязвила в адрес Меладзе, который решил вновь заняться наукой

На днях Валерий Меладзе заявил, что хочет уйти из шоу-бизнеса. Артист планирует работать по профессии, которую получил в молодости. После школы он окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и аспирантуру.

На эту новость отреагировала Ксения Собчак.

«Валерий Меладзе решил оставить шоу-бизнес и вернуться в… науку! Вот ведь действительно, талантливый человек во всем. Главное, чтобы не как с Петриком вышло», — написала Собчак телеграм-канале, напомнив об авторе лженаучных исследований.

Добавим, ранее Валерий Меладзе заявил, что занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно он перелистал свою диссертацию и вдохновился новой целью.

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