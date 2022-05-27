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Скоро аист прилетит: Ольга Картункова рассекретила беременность Елены Ваенги

На снимке звезда демонстрирует внушительные объемы.

Скоро аист прилетит: Ольга Картункова рассекретила беременность Елены Ваенги
Елена Ваенга. Фото: Global Look Press

Актриса Ольга Картункова рассекретила интересное положение Елены Ваенги. Она поделилась фотографией, на которой певица демонстрирует округлившийся животик. Характерное для такого периода положение ладони на том самом месте, как бы защищающее малыша, свойственно большинству беременных, оно-то и выдает артистку.

Елена Ваенга. Фото: соцсети

Для 45-летней певицы это – вторая беременность. Впервые Ваенга стала мамой. В августе 2012 года она родила сына Ивана от музыканта Романа Садырбаева. Поженилась пара, к слову, в 2016 году.

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