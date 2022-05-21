«Лена не тот человек, который будет извиняться»: Цыганова озвучила причины конфликта с Ваенгой

Певица Вика Цыганова заявила, что ее коллега Елена Ваенга так и не принесла официальных извинений, перепев хит исполнительницы «Золотые купола».

«Лена не тот человек, который будет извиняться. Скорее, судиться, что-то доказывать. К тому же, я вижу в ней темные силы. Она на другом поле играет, я это чувствую, потому что я причащаюсь, хожу в храм». Вика Цыганова

По словам Вики Цыгановой, она уверена, что и в будущем Елена Ваенга никаких извинений ей также не принесет. Как заметила певица, ее коллега заточена на себе, своей гениальности. В то же время она пожелала Ваенге здоровья, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Елена Ваенга перепела хит «Золотые купола» в образе монаха, не спросив разрешения на исполнение песни у мужа Вики Цыгановой Вадима. Именно он в свое время написал эту песню.

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