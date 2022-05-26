«В России наша концертная деятельность подходит к концу»: оскандалившийся Юрий Шевчук сделал заявление

Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук в середине мая в Уфе на своем концерте сделал ряд скандальных заявлений о стране и нашей армии. После выступления на музыканта составили административный протокол о публичной дискредитации российских войск.

Оскандалившийся музыкант не стал покидать страну, как это сделали многие звезды. Он остался в Санкт-Петербурге. И накануне принял участие в передаче Влада Зерницкого «Гостиный двор» на «Первом радио», в которой поведал, что собрался в тур по России, но концерты в разных городах уже начали отменять.

«В России наша концертная деятельность подходит к концу. Но я, честно говоря, против этих запретов. Целые списки составляются, а мне это не по душе. Ну не согласен ты с его мнением, но с другой стороны, он имеет право на мнение. Ну не ходи ты на его концерт. Что это за беда такая пошла? Вот эта ненависть, от нее ничего хорошего не будет», — сказал Шевчук. – «В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!» — высказался артист.

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