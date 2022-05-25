Адвокат Наргиз назвал причину депортации певицы из России

Артистка сейчас находится в Узбекистане.

В Интернете появилась информация о том, что певице Наргиз закрыли въезд в Россию на 50 лет. Адвокат юридического центра «Советник» Бахром Исмаилов, представляющий интересы Закировой, заявил, что в аэропорту «Домодедово» артистке вручили соответствующее уведомление.

«Мы предполагаем, что причиной такому решению могли послужить посты Наргиз в соцсетях, в которых она высказывала личную точку зрения по поводу событий на Украине.

В результате этого могло возникнуть такое решение. Наргиз считает его несоразмерным содеянному», — заявил Бахром сайту kp.ru.

По словам юриста. В ближайшее время Наргиз сделает заявление, в котором все разъяснит.

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