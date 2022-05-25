Что станет с российскими квартирами депортированной Наргиз

Артистке запретили въезд в Россию до 2072 года.

В среду, 25 мая, в Сети появилась информация о том, что популярную певицу Наргиз Закирову депортировали из России на 50 лет. СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что до 2072 года эпатажная артистка не сможет приехать в нашу страну.

Сейчас Наргиз находится в Узбекистане. В России у нее осталась недвижимость, которая стоит кучу денег.

«Теперь она будет планировать свою деятельность за границей (певица имеет гражданство США. — Прим.ред.), — заявил адвокат звезды Бахром Исмаилов. — В Москве у Наргиз осталось имущество, но также у нее огромное количество друзей, которые помогут продать его в случае необходимости».

Юрист также уточнил, что такое положение дел не расстроило Наргиз, так как внутренне она была к этому готова.

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