«Она в Узбекистане, все в порядке»: представитель Наргиз опроверг ее задержание в «Домодедово»

Ранее СМИ сообщили об инциденте с певицей.

Представитель певицы Наргиз Сергей Савин опроверг Teleprogramma.pro информацию о том, что певицу якобы задержали полицейские в аэропорту «Домодедово» по прилете из Ташкента.

«Это неправда. Она в Узбекистане, все в порядке», — сказал Teleprogramma.pro Сергей Савин.

Напомним, около месяца назад певица Наргиз Закирова уехала из России в Узбекистан, где ее семья. Артистка сообщила, что планирует задержаться здесь надолго, возвращаться в РФ пока не планировала.

У 51-летней звезды трое детей от разных мужей: дочери Сабина (от Руслана Шарипова) и Лейла (от Филиппа Бальзано), а также сын Ауэль (от Ернура Канайбекова). Есть внук по имени Ной, сын Сабины.

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