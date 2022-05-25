Фахрийе Эвджен в штанах с эластичной резинкой блеснула в сандалиях Track от Balenciaga, создав эффект бесконечных ног

Фахрийе Эвджен блеснула на отдыхе по-истине роскошным аутфитом, примерив белоснежные штаны с эластичной резинкой, укороченную рубашку и сандалии Track от Balenciaga. При этом одеваться актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» предпочитает у турецких модельеров. Экспертную оценку аутфиту жены Бурака Озчивита для сайта Teleprogramma.pro дала стилист Марина Морикова.

«Фархие Эвджен часто появляется в брендах турецкого производства. На фото она в одежде бренда Sagaza, начавшего свою историю еще в 2008 году. Стилистика комплекта явно заимствована у премиального бренда Alexander Wang. Именно он одним из первых начал выпускать брюки и шорты с эластичными резинками на талии с надписями своего бренда.

В целом мне нравится сочетание брюк на высокой талии и голубой рубашки с контрастным белым воротником и манжетами. Надо отметить, что кроп или укороченные рубашки тренд текущего сезона.

Ввел эту тенденцию бренд Celine, затем ее подхватили и другие бренды. Образ дополнен черными сандалиями Track от Balenciaga и очками Prada. Повязывая рубашку на талии в сочетании с брюками с высокой посадкой, можно создать эффект бесконечных ног! И не надо бояться несовершенства фигуры, ведь будет видна всего лишь маленькая полоска тела.

Прием комбинирования люксовых брендов с брендами middle сегмента часто и успешно используется для формирования комплектов для повышения статусности.

Я бы дополнила комплект небольшой сумкой голубого, черного, даже оранжевого цвета или цвета фуксии без ярко выраженной фурнитуры малоизвестного бренда middle или middle up сегмента, чтобы не перегрузить образ брендами», — экспертно резюмировала стилист.