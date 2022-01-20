Ирине Аллегровой — 70: славный путь шальной императрицы российской эстрады

Ну и что же тут криминального?!

Как Ирину назовете…

Настоящая фамилия артистки по отцу — Саркисова. Но в определенный момент папа будущей певицы (актер и режиссер) сменил фамилию в паспорте на более творческую: Аллегров — от музыкального термина allegro, обозначающего подвижный, быстрый темп мелодии. Этот термин и определил карьеру Ирины. Она стала одной из самых резвых и энергичных российских артисток, угнаться за которой мало кто сумел.

А ведь страна могла и не получить певицу Аллегрову. Маленькая Ира занималась балетом и после переезда с семьей из Ростова-на-Дону в Баку училась в музыкальной школе при местной филармонии, но во время вступительных экзаменов в профильный вуз заболела.

— Если бы я поступила, моя жизнь сложилась совершенно иначе — мне прочили блестящее будущее пианистки-исполнительницы, — вспоминала артистка.

«Угнала тебя, угнала»

Если творчество Пугачевой построено на страданиях одинокой или брошенной женщины, то успех Аллегровой — на провозглашении сексапильности. Героини ее песен всегда раскрепощенные, свободные во всех смыслах и готовые даже увести мужика из семьи, что в женской среде никогда не считалось большой заслугой («Угонщица», «Я тучи разведу руками»).

На сцене Ирина Александровна в этом смысле не лукавит: у нее, красивой и успешной, всегда было много мужчин. Первый серьезный роман случился во время первой серьезной работы Аллегровой в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна. Тогда она была брюнеткой, носила скромную прическу и неброский макияж, отчего была не менее эффектной (и слегка напоминала Анфису Чехову в молодости или даже Аллу Пугачеву).

А влюбился в начинающую артистку баскетболист Георгий Таиров — высоченный и статный. По словам певицы, бакинский красавец был интереснее Алена Делона: «с потрясающей фигурой и изумрудными глазами». От него Ирина и родила первую и, как оказалось, единственную дочь Лалу. Это был 1972 год. В 1995 году Лала сделает Аллегрову бабушкой, родив сына Сашу.

Брак продержался год, артистка воспитывала дочь одна, а в 1974 году познакомилась с луганским композитором Владимиром Блехером, руководителем ВИА «Поющие юнги». Специально под Аллегрову он собрал ВИА «Молодые голоса», где поставил солировать молодую жену.

После распада коллектива он же собрал группу «Факел», в которой были, на минуточку, Александр Серов и Игорь Крутой, а еще Владимир Дубовицкий — будущий третий муж (с 1985 года) Ирины, ставший впоследствии и продюсером. Блехера осудили за валютные махинации, певица не дождалась его с зоны. Дубовицкий перевез Ирину в Москву.

Такая вот замысловатая творческая музыкально-семейная карьерная лестница.

С бас-гитаристом Дубовицким певица прожила до 1990 года, после чего он ушел к молодой Татьяне Овсиенко, а она — к Игорю Капусте, танцору Ленинградского мюзик-холла и группы «Рецитал» Аллы Пугачевой. Ему — 35, ей — 44. У Игоря была девушка Татьяна, но шальной императрице это никак не помешало. Пара даже обвенчалась — этот кадр вошел в клип на песню «Свадебные цветы», но в загсе брак не регистрировала.

Капуста мечтал о ребенке, что в планы уже набравшей ход звезды Аллегровой не входило. В 2001 году они разошлись.

Крутой маршрут

— У меня никогда не было любовников, у меня были только мужья! — твердит певица. Но окружение артистки регулярно говорит об обратном. В частности, довольно часто обсуждался возможный роман Аллегровой с Игорем Крутым, которого певица знает еще по группе «Поющие юнги». После того как композитор стал писать певице песни, публика быстро поженила их. Сам Крутой признавался, что эти слухи чуть не стоили ему брака с женой Ольгой. При этом платонической связи музыкант не исключает.

— Невозможно писать, сочинять для человека, которого ты не уважаешь и в которого немножечко не влюблен, — сказал Крутой в программе «Судьба человека». — Поэтому с Ирой у нас такие платонические долголетние отношения. У Иры была своя жизнь, у меня своя. Но когда только мы поженились с Олей, первым делом ее мама Нина Николаевна, самая хорошая теща в Советском Союзе, спросила у моей мамы: «Так было что-то у Игоря с Аллегровой или нет?»

Дошло до того, что после одного из концертов в Минске на банкете к Игорю Яковлевичу подошел президент Белоруссии Александр Лукашенко и спросил, как поживает новая семья, подразумевая именно Аллегрову.

— Я говорю: «Александр Григорьевич, никакой семьи нет», — вспоминает Крутой.

Как бы то ни было, после расставания с Игорем Капустой в 2001 году Ирина Александровна в семейные отношения не вступала.

Сейчас Аллегрова живет одна — в загородном доме в подмосковном поселке «Советский писатель» (возле Троицка), где есть все условия для счастья: можно погулять, поплавать, заняться спортом и уединиться от городского шума.

Буйный нрав

В последнее время все чаще на поверхность начал прорываться непростой характер артистки, из-за которого, возможно, долгая и счастливая семейная жизнь так и не сложилась.

Пару лет назад на концерте в Краснодаре, по свидетельствам зрителей, Ирина Александровна отказалась петь свои знаменитые хиты и даже не принимала цветы от фанатов. «Новая Ирина Аллегрова переросла «Угонщицу», — значилось в аннотации концертной программы. Ни «Императрицы», ни «Младшего лейтенанта» публика так и не услышала, отчего осталась в недоумении (вспоминается отказ Земфиры исполнять «Ромашки»).

Подобное, кстати, происходило и раньше: в Рыбинске прямо на сцене (запись есть в YouTube) Аллегрова начала ругаться с поклонниками из-за репертуара и в итоге вовсе покинула сцену.

После сорвался концерт в Мурманске. По непонятным причинам. Когда уже зрители собрались на долгожданное мероприятие, им сказали, что Аллегрова петь не будет. Якобы артистке было очень холодно выходить на сцену северного города, объяснил директор артистки Хизри Байтазиев.

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