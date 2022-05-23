«Все мои предки из Одессы»: Гвердцители покинула Россию, отложив все концерты

Народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители улетела на историческую родину — в Грузию, отложив все свои концерты в РФ, сообщает тбилисское отделение газеты «Взгляд».

Певица решила окончательно не разрывать связь с Россией и лишь перенесла свои выступления на полгода, не отменяя их.

На телевидении «Имеди» Тамара Гвердцители сказала, что уважает Россию, которая за 30 лет жизни стала частью ее жизни. Однако в сложившихся обстоятельствах не может жить тут дальше.

«Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить», — сказала певица.

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