«Я счастлива и забываю о возрасте!»: Тамара Гвердцители отмечает 60-летний юбилей

Важную дату певица отметит концертом в Кремлевском дворце, но ближе к концу 2022 года.

18 января свой день рождения отмечает певица Тамара Гвердцители. В 2022 году у нее большой юбилей – 60 лет.

Это событие народная артистка России решила отметить большим концертом в Кремлевском дворце, но из-за пандемии она перенесла его на ноябре. Устроить широкое застолье у звезды тоже пока не получится. Из-за проблем с визой ее сын не смог приехать из Европы. Их дни рождения стоят рядом, и обычно семья отмечает обе даты целой праздничной неделей, но в этом году не получится.

В интервью перед юбилейной датой певицу спросили, как она относится к возрасту.

«Я аккуратно храню свои любимые концертные костюмы. И знаете, когда понимаю, что могу надеть платье, в котором выступала в Карнеги-холле двадцать лет назад, я счастлива и забываю о возрасте!» — призналась Гвердцители РИА Новости.

Тамара Михайловна также поделилась, что в дальнейшем планирует писать больше музыки, в том числе и саундтреков к кино.

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