Малахов прокомментировал слухи об уходе с телевидения

Федеральные каналы приостановили показ развлекательных передач в связи со сложной мировой ситуацией. И поклонники потеряли звезду канала «Россия» Андрея Малахова.

В Сети ходят слухи, что телеведущий решил завязать со своей работой на телевидении. По некоторым данным, звезда уже мог уехать из России навсегда. Однако Андрей сплетни опровергает.

«Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез… Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным», — сказал Малахов kp.ru.

Речь идет о программе «Песни от всей души». В ней снимаются люди со всех уголков России, чтобы поговорить о творчестве и музыке.

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