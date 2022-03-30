Вернувшегося в эфир Андрея Малахова жестко подставили

На днях популярный телеведущий Андрей Малахов представил новое шоу, в рамках которого в уютной обстановке звезды вспоминают и исполняют старые песни.

Пока первый выпуск программы готовили к эфиру, мошенники не спали. От имени Малахова в соцсети начали расходиться рассылки с призывом собрать средства для новой программы.

Аферисты даже нарисовали «галочку», которая должна свидетельствовать о том, что аккаунт шоумена — настоящий. В конце мошенники клятвенно божились передать «огненный привет на бумажке от Андрея».

Однако внимательные пользователи Сети отметили, что та самая «галочка» не голубого цвета, как должна быть, а черного.

больше по теме Андрей Малахов рассекретил зарплату Ивана Урганта По словам ведущего, шоумен получает большие деньги.

Напомним, на днях Малахов рассекретил зарплату Ивана Урганта.

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