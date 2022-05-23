Чтобы все увидели: как Пугачева отреагировала на свой «развод» с Галкиным

Максим Галкин, уехав в Израиль, позволил себе ряд громких заявлений, за которые поплатился хейтом, разрывом контрактов, потерей работы. Алла Пугачева же старается не выделяться, предпочитая отмалчиваться. Но публика уже предсказала скорый развод пары – Примадонна не собирается, якобы, долго терпеть выходки своего оскандалившегося мужа.

В Израиле на днях Пугачева и Галкин вышли в свет, и журналисты подловили Примадонну, когда она садилась в машину. И она посмеялась над слухами о своем разводе с Галкиным. Как это было, показал Telegram-канал «Звездач».

Засмеявшись громко и от души, звезда сложила пальцы в дулю и показала ее в камеру: «Во!», чтобы увидели все. Таким образом, артистка опровергла домыслы о крахе в личной жизни.

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