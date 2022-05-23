«Убеждены в своей безнаказанности»: Запашный заявил, что музыку сбежавших из России звезд нужно запретить на радио

Дрессировщик считает, что в этом случае молчать нельзя.

Эдгард Запашный уже не раз высказывался в адрес тех, кто несколько месяцев назад уехал из России. Дрессировщика, который полностью поддерживает действия Украины, возмущает их поведение.

На этот раз артист выступил с еще одним заявлением. По его словам, музыку сбежавших из России звезд, нужно запретить на всех радиостанциях.

«Я сегодня пока ехал из аэропорта, услышал всех этих певцов по федеральным радиоканалам. Тем самым молодежи наматывается на ус, что такое поведение – нормально, что им за это ничего не будет, что их еще и поощрят этим эфиром на радиостанции. А эти звезды уже убеждены в своей безнаказанности и считают свое мнение единственно правильным. А вот другие звезды и общество должны тоже правильно реагировать. Молчаливое большинство – это неправильная позиция», — цитируют Запашного «Известия».

По словам знаменитости, уделять внимание сейчас нужно лишь тем звездам, кто поддерживает действия России и ездит выступать на Донбасс.

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