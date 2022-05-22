«Родина – это не бабушка, которая торгует картошкой»: Шахназаров в пух и прах разнес оскандалившегося Шевчука

Журналист считает, что лидер «ДДТ» проявил неуважение прежде всего к себе.

На недавнем концерте группы «ДДТ» в Уфе, лидер коллектива Юрий Шевчук позволил себе нелестно высказаться в адрес российского правительства. После этого на музыканта составили протокол. Теперь он обязан заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Но дело не только в деньгах.

После этого случая в адрес музыканта высказались Николай Фоменко, Отар Кушанашвили и ряд других медиаперсон. Не остался в стороне и журналист Михаил Шахназаров.

«Родина, Юрий, это не бабушка, которая торгует картошкой. Родина – это уважение к себе и выходя на сцену вы, прежде всего, показываете неуважение к себе, говоря такие вещи. А как человек, который не уважает себя, может нести в народ слово? Никак», — сказал Шахназаров на своем YouTube-канале «Шах и мат».

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