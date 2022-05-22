Новости шоу-бизнеса: Пугачева заговорила о разводе, Гребенщиков назвал россиян «психически больными», Кушанашвили заступился за Шевчука

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне Алла Пугачева заговорила о личном. Примадонна прокомментировала возможный развод с Максимом Галкиным. Тем временем Павел Прилучный женился на коллеге по цеху, а Отар Кушанашвили решил заступиться за Юрия Шевчука. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева высказалась о разводе

Алла Пугачева и Максим Галкин в прошлом году отметили десятилетие семейной жизни. В начале марта они уехали из России в Израиль. Пока шоумен нелестно высказывался о России, Примадонна хранила молчание. А накануне заговорила о личном.

«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — сказала она на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы в Музее еврейского народа в Тель-Авивском университете.

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Борис Гребенщиков высказался о россиянах

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков уже давно живет в Лондоне. Говорит, что там ему лучше. На днях он прибыл в Израиль, где планирует дать концерт, причем не полным составом группы. А при его подготовке музыкант засветился на местном телевидении, высказавшись о соотечественниках.

«А вот про медведей как-то уже все забыли. Хотя у меня был друг, у которого медведь бы привязан на участке. Умалишенные люди. Они психически больные», — заявил Борис Гребенщиков.

Отар Кушанашвили заступился за Юрия Шевчука

На днях на концерте в Уфе Юрий Шевчук позволил себе со сцены несколько противоречивых заявлений. После выступления на него был составлен протокол. А накануне в его адрес высказался Отар Кушанашвили.

«Передайте ему, что в Грузии стукачей не считают за людей. Нигде не считают, но в Кутаиси (нецензурное слово) до состояния «погляди, он мутировал в жабу», — сказал Кушанашвили.

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Сергей Михалков назвал Аллу Пугачеву и Максима Галкина убежавшими родственниками Филиппа Киркорова

Режиссер Никита Михалков раскритиковал Филиппа Киркорова, который недавно отметил свое 55-летие, топчась на кресте на сцене Кремлевского дворца, а после отправился на «Евровидеине» в Турин.

«Господин Киркоров Филипп Бедросович. Празднует свое 55-летие. Поет песню «Мария Магдалена», топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников», — сказал Михалков.

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Павел Прилучный женился

Главный «мажор» страны Павел Прилучный теперь в новом статусе. 12 мая он тайно расписался с коллегой Зепюр Брутян, а после парочка укатила на отдых в теплые края.

Известно, что избранница актера родом из Армении, ей 26 лет. Вместе влюбленные работали на съемочной площадке сериала «В клетке».

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