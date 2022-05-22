«Тропы у нас с вами разные»: молодая жена Макаревича набросилась на фанатов

Буквально месяц назад молодая жена Андрея Макаревича, 37-летняя Эйнат Кляйн родила музыканту сына. Малыш стал четвертым ребенком для артиста и первым для экскурсовода. Накануне Эйнат сообщила фолловерам, что выходит из декрета и уже планирует отправиться в туры, которые проводит для путешественников.

«На днях наткнулась в одной из израильских туристических групп на горячее обсуждение «как она может вернуться к работе, у нее же младенец!». Понимаю, товарищи, ваш праведный гнев. Сами-то вы, небось, по три года в декретах отсидели, а работа у вас ненавистная, ну, или во всяком случае, не такая захватывающая, как моя. Осуждаете вы при этом не самих себя, а меня. И именно поэтому тропы у нас с вами разные. В общем, да, «самая ужасная мать года» опять зовет всех в поход!» — написала Эйнат в своей соцсети.

больше по теме Деньги нужно зарабатывать: жена Макаревича вышла из декрета через месяц после родов Эйнат Кляйн родила музыканту сына.

Напомним, Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн живут в Израиле. Там же родился и их общий ребенок.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.