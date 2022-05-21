«А давайте у них спросим, кем они вас считают?»: Михалков ответил Макаревичу на оскорбления россиян

После того, как страну на фоне украинской кампании покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и многие другие знаменитости, поклонники осудили их за бегство. Но музыкант Андрей Макаревич, который, к слову, скрывается в Израиле, встал на защиту звезд, а возроптавших россиян назвал «мудачьем».

Сейчас его слова припомнил Никита Михалков. Режиссер в программе «Бесогон» на YouTube по итогам акции 9 Мая обратился к Андрею Макаревичу.

«Миллионы и миллионы людей, которые фактом участия в акции «Бессмертный полк» доказывают, что они солидарны с той борьбой, которую ведет наша страна против нарождающегося нацизма в центре Европы. У меня вопрос: это вот их вы, господин Макаревич, считаете мудачьем? А давайте у них спросим, кем они вас считают?» — обратился режиссер к певцу.

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