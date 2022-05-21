Отпуск в разгаре: Елизавета Туктамышева красиво возлежала на пляже, подразнив пышным декольте в купальнике

Чемпионка мира-2015 и вице-чемпионка 2021 года Елизавета Туктамышева улетела на Мальдивы. Туда она отправилась вскоре после сборов в Ереване, чтобы как следует восстановиться перед началом нового спортивного сезона.

Кадры с курорта Туктамышева публикует в большом количестве. Пока она любуется божественной красотой острова, многочисленные поклонники любуются ею само. На новом фото красавица-фигуристка позировала, лежа на песке, и засветила красивое декольте в белоснежном бикини.

Свою карьеру Туктамышева завершать пока не планирует. Она не смогла отобраться на Олимпиаду в Пекине в 2021 году, но это не стало для нее поводом расстраиваться.

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