Елизавета Туктамышева покинула Россию и показала, с кем проводит время в отпуске

Фигуристка Елизавета Туктамышева в соцсетях показала, с кем проводит время в отпуске на Мальдивах. Она разместила совместный снимок с фигуристкой Евгенией Тарасовой, которая выступает в парном разряде с Владимиром Морозовым.

На кадре Туктамышева и Тарасова находятся на пляже. Обе российские звездочки фигурного катания в купальниках. У них прекрасное настроение.

Напомним, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные награды Олимпиады в Пекине в парном катании, уступив лишь китайским фигуристам.

Елизавета Туктамышева пропустила Олимпиаду в Пекине, не отобравшись на нее по итогам чемпионата России 2022 года. При этом свою карьеру российская фигуристка завершать пока не планирует.

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