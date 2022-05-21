Вспомнил папу: уехавшая от мужа Костенко сообщила, что восьмимесячный сын от Тарасова заговорил

Уже почти неделю Анастасия Костенко живет вдали от мужа. Она забрала всех своих детей от Дмитрия Тарасова и уехала поездом в родной город Сальск. Почему она уехала без мужа, девушка не пояснила – по-видимому, пара решила провести отпуск порознь.

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Свой микроблог в родительском доме Костенко вести не перестала и ежедневно показывает свои материнские будни. И заметила, что с самого утра малыш Алексей, которому идет девятый месяц, начал вспоминать про папу. Он заговорил слогами, повторяя «па-па-па», о чем многодетная мать поспешила сообщить подписчикам.

Отметим, что у Костенко от Тарасова всего трое детей. Старшей дочери Милане летом исполнится четыре годика, младшей Еве – два. Также у футболиста есть дочь от первого брака – 13-летняя Ангелина.

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