«Нет ничего дороже семьи»: Гоша Куценко рассказал о тайной свадьбе

Актер Гоша Куценко 20 мая отметил свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет. В связи с этим обычно скрытный артист решил рассказать о личном.

Известно, что в молодости Куценко был женат на актрисе Марии Порошиной, которая родила ему дочь Полину. Ей уже 26 лет. После этого актер взял в жены фотомодель Ирину Скриниченко. Они вместе уже много лет.

«Нет ничего дороже семьи. С женой, как и с детьми, нужно уметь говорить и слушать! Как только выстроишь диалог — сразу намечается путь решения любых вопросов. А еще, конечно, вера… Если женщина верит в своего мужчину больше, чем он сам в себя, то он обязательно всегда добьется и достигнет. Вера. Что касаемо свадьбы: если она была тайная, то тайной должна и оставаться!» — цитирует актера «СтарХит».

Добавим, что Ирина родила артисту двух дочек – Евгению и Светлану.

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