Гоша Куценко отметит юбилей «На страстном» вместо «Крокуса»

Актер устроит творческий вечер и квартирник в баре.

20 мая популярный актер Гоша Куценко отмечает день рождения. В 2022 году у него красивая дата – 55 лет.

У звезды отечественного кино по этому случаю был запланирован большой концерт в «Крокус Сити Холле», но в виду политической обстановки в стране и в мире артист решил не проводить такое большое мероприятие.

«Однако две «пятерки» подряд в школе у меня бывали крайне редко! И я решил отметить этот уникальный юбилей», — сообщил Куценко на своем сайте.

Вместо «Крокуса», 27 мая у актера состоится творческий вечер в Театральном Центре СТД РФ «На страстном». Причем билеты, которые поклонники покупали на большое шоу от 20 мая, будут действительны на новую дату.

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Также Гоша устроит юбилейный концерт-квартирник 21 мая в московском винном баре Barrel. Артист пообещал гостям музыку, стихи и неповторимое настроение.

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