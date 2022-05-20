Татьяна Васильева высказалась категорически против возвращения в Россию Чулпан Хаматовой

Актриса театра и кино заявила, что своим отъездом в Латвию и скандальными интервью звезда «Современника» просто плюнула на свой народ.

Татьяна Васильева призналась, что не хочет видеть Чулпан Хаматову в России. Актриса театра и кино заявила, что своим отъездом в Латвию и скандальными интервью звезда «Современника» просто плюнула на свой народ.

Ранее актриса дала понять, что считает бредятиной свое звание народной артистки России. Кроме того, Чулпан жаловалась на безденежье, уверяя, что без театра и съемок скопленных ею денег хватит всего на 3-4 месяца пребывания в чужой стране. И это при том, что под Ригой у Хаматовой есть элитный коттедж в экопоселении.

«Я не хочу, чтобы она возвращалась. Останусь при своем мнении! Это свинство. Обожаемый народом человек, который в «Современнике» играл все роли. Я понимаю, что она талант. Но у нас много в стране талантов», — сетовала Васильева.

По материалам шоу «Антонимы».

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