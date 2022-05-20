«Выбросят на помойку, будет побираться»: известный актер рассказал, почему у Чулпан Хаматовой нет будущего в Латвии

Звезда театра и кино Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию после начала кампании по защите Донбасса на Украине. Актриса сделала ряд заявлений, обозначив свою позицию, и теперь не собирается возвращаться на Родину.

Хаматову осудили многие коллеги за ее поступки и слова. Сергей Никоненко тоже не смог молчать. Он уверен, что в Латвии быстро пройдет «мода» на нее, и она никому там уже не будет интересна.

«Россия без нее проживет, я уверен, а она без России — это еще очень серьезный вопрос. Кому она там нужна? Она сейчас, вот, на этой модной волне побудет, а дальше ее выбросят с потрохами на помойку, и будет она побираться», — убежден актер, о чем и рассказал «Пятому каналу».

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