Даже на шпильках ниже француза Антуана! Водянова прильнула к Арно, светясь довольной улыбкой

Наталья Водянова живет в браке с наследником французского миллиардера Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). От Антуана Арно модель с русскими корнями родила двоих сыновей: Максима и Романа. В одном из интервью манекенщица призналась, что познакомить Антуана с ее старшими детьми — Лукасом, Невой и Виктором — не составило никаких проблем. Наталья была уверена, что ее возлюбленный сразу очарует ее наследников от британского аристократа Джастина Портмана.

На публике Водянова всегда держит мужа за руку, демонстрируя семейную гармонию и идиллию. Примечательно, что даже в ботильонах на шпильке Наталья ниже ростом своего мужа француза. А ведь модель совсем не маленькая. Рядом с Арно манекенщица буквально светится от счастья, сияя довольной улыбкой.

Наталья Водянова как-то подметила, что богатый француз совершенно не умеет готовить. Даже простая яичница в его исполнении — это кулинарный шедевр. Так, по крайней мере считает сам Антуан Арно. Зато он довольно заботливый отец. Когда модель отсутствует дома, уезжая в командировки, ее муж может уложить детей спать.

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