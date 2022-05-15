Богатый француз с русской невестой не прогадал! Водянова в узких брюках щегольнула по-девичьи тонкой талией

У модели пятеро детей. Однако по ней это совсем не заметно.

Наталья Водянова — многодетная мама. От британского аристократа Джастина Портмана она родила троих наследников: Лукаса, Неву и Виктора. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно появились еще двое сыновей: Максим и Роман. При этом нынешний муж русской модели не спешил звать ее замуж. Однако, когда сыновья подросли, все-таки подарил Водяновой заветное колечко, сделав ей желанное предложение руки и сердце, которое манекенщица с восторгом приняла.

Кстати, будучи мамой пятерых детей, модель может похвастаться фантастическими внешними данными. Знаменитости даже не приходится сидеть на диетах, она стройная по природе своего телосложения. Рожая детей, один за другим, Наталья Водянова не бросала подиум.

Даже в зауженных брюках по фигуре модель может похвастаться стройностью ног — обратите внимание, Водянова отдала предпочтение фасону с высокой посадкой, скорректировав таким образом, ширину бедер и сделав талию визуально уже. Кроме того, невероятно тонкими выглядят и плечики модели в строгом блейзере, который жена французского бизнесмена накинула поверх клетчатой блузы.

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