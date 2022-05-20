Это называется монтаж: Том Круз оригинально вычеркнул Николь Кидман из своей жизни

Актер презентовал Каннах ролик о своей актерской карьере, но в нем нигде не промелькнуло лицо его бывшей жены и партнерши по фильмам.

С глаз долой — из сердца вон. Том Круз представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм «Топ Ган: Мэверик», там же был показан ретроспективный ролик, смонтированный из кадров самых ярких ролей 59-летнего актера. И что вы думаете? Во всем 10-минутном видео ни разу не промелькнула Николь Кидман!

«Возможно, она была замужем за суперзвездой более десяти лет и снялась в трех его фильмах, но в обширной серии клипов из долгой карьеры Круза не было ни единого кадра с Николь Кидман. – пишет издание Variety. — Конечно, «Дни грома», фильм, в котором Кидман и Круз мило познакомились, был представлен, но не было ни одного кадра, на котором эти двое находились бы в жарких объятиях. Вместо этого показали только кадры Круза за рулем очень быстрой машины».

И ладно, если бы Том просто решил дать Каннам полюбоваться на себя-любимого, но другие партнерши актера мелькали в ролике, а Кидман как будто стерли из фильмографии звезды. Вот такая она, мужская месть.

Напомним, актерская пара состояла в браке в 1990-2001 годах и усыновила двоих детей. Их считали одной из самых известных голливудских семей. Но, снимая фильм «Ванильное небо», Том увлекся Пенелопой Крус, и его десятилетний брак распался.

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