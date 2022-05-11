Участник «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщили МК.ru в ведомстве.

В начале февраля Ровшан Аскеров опубликовал в своих соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова».

СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Известно, что Аскеров давно не участвует в игре «Что? Где? Когда?» и уехал из России.

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