Из-за денег: бывший бойфренд Бородиной Терехин раскрыл причину появления телеведущей в метро

Михаил Терехин вспомнил, что в подземку со звездой спускался десять лет назад.

Телеведущая Ксения Бородина наделала шуму в Сети, сообщив, что поехала на метро. Ее угораздило оказаться в подземке в час пик, и от поездки звезда осталась в шоке. За это ее успели раскритиковать многие подписчики. Прошелся по бывшей и ее экс-бойфренд Михаил Терехин.

Бывшая звезда «Дома-2» когда-то строил любовь с телеведущей. И вспомнил, что спускался с ней в метро лет 10 назад. Сейчас же Бородина поехала на общественном транспорте, по его мнению, по одной причине – из-за денег. Ей заплатили за рекламу марафона Блиновской, на который она боялась опоздать настолько, что аж пересела на метро.

«Естественно, ей заплатили за рекламу и присутствие на мероприятии и участие в этом марафоне. Я не против, что платят за рекламу и люди на этом зарабатывают, но Ксения — не бедный человек, крайней необходимости рекламировать эти лохотроны и ехать аж туда на метро, чтобы успеть отработать! Я считаю, что это ниже ее достоинства, что она даже не чурается», — рассказал он каналу «Звездач».

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