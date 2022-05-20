Как приготовить вкусный бисквит
Видео
Как сделать макияж девочке на выпускной в детском саду
Видео

«Давно ли королевой стала?»: Бородину затравили в Сети после брезгливых высказываний о поездке в метро

Телеведущая спешила на шоу своей подруги, поэтому решила спуститься в подземку.

«Давно ли королевой стала?»: Бородину затравили в Сети после брезгливых высказываний о поездке в метро
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Накануне Ксения Бородина так боялась опоздать на шоу своей подруги Елены Блиновской, что решила спуститься в метро. Впервые за много лет. по словам телезвезды, эта поездка обернулась для нее сущим адом, о чем она поспешила рассказать своим фолловерам.

«Трындец! Чтобы еще раз!» — негодовала Бородина, выйдя из подземки.

Однако многие фанаты не оценили признания Ксении и засыпали ее едкими комментариями.

«Давно ли такой королевой стала? Где родилась? На чем ездила? С рождения с личным водителем? Вряд ли»; «Показала себя богатеньким Буратино. Еще неизвестно, как судьба повернется»; «Как будто она с детства с водителем ездит, метро никогда не видела. Понторезка», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

БородинаКсения БородинаКсения Бородина последние новости