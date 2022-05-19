«Отлично поиграли»: Николаев рассекретил местоположение Агутина

На днях в Сети появилась информация о том, что Леонид Агутин и Анжелика Варум давно уехали в США. Якобы пара перебралась в Майами, где живет отец певицы и их общая дочь. Прочитав об этом, Агутин поспешил опровергнуть все написанное в СМИ, заявив, что никуда не уезжал из Москвы.

Накануне это подтвердил и Игорь Николаев. В своем телеграм-канале он опубликовал фото из теннисного центра, на котором запечатлелся рядом с артистом и их общих тренером.

«Отлично поиграли в теннис с моим другом Леней Агутиным под руководством нашего замечательного тренера Алины! Всем здоровья и бодрости духа!» — написал Николаев.

Напомним, любовь к большому теннису Игорь Николаев перенял от своей старшей дочери Юлии, которая уже много лет живет в Майами.

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