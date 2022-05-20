«Потрясающий опыт!»: Марина Кравец впечатлилась Константином Хабенским

Звезда Comedy Club Марина Кравец поделилась с подписчиками новостью о том, что задействована в проекте с Константином Хабенским. Что это за сотрудничество и когда поклонники узнают о нем подробнее, девушка предпочла умолчать и потянуть интригу.

Зато юмористка показала отрывок общения с Хабенским и поведала о впечатлениях, которые на нее произвел Хабенский.

«Работать с Мастерами своего дела — это всегда праздник, а узнавать что-то новое — всегда открытие! Недавно мы встретились с Константином Хабенским на съемочной площадке и это был потрясающий опыт! Не затягивая, скажу: теперь у нас с Константином есть один общий интересный проект. Очень скоро расскажу, какой», — заинтриговала актриса.

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