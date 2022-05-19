«Можно запретить лишь официально»: Константин Хабенский – об отмене русской культуры в Европе

Актер, художественный руководитель театра МХТ им.Чехова Константин Хабенский на форуме «Новые горизонты. Роль России в мире» высказался по поводу отмены русской культуры, которая происходит этой весной в Европе и на Западе. Культурный деятель уверен, что сделать это будет невозможно – русские писатели, композиторы и философы во многом определили развитие европейской культуры.

«Ведь, например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога. На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально…но отменить практически невозможно», — цитирует Хабенского «Комсомольская правда».

Напомним, отменять русскую культуру и увольнять многих артистов в Европе по национальному признаку начали после начала кампании по защите Донбасса, которую Россия проводит с конца февраля на территории Украины. Например, был уволен Валерий Гергиев из Баварской оперы, Анна Нетребко перестала выступать на многих сценах Европы, уволены артисты балета , пострадали другие культурные деятели современности.

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