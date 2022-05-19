Лариса Долина предложила создать в России свое «Евровидение»

Лариса Долина заявила, что очень любит русский язык, несмотря на то что она не родилась в нашей стране. Артистка заявила, что в России надо развивать культуру.

«Многие молодые ребята так плохо поют на русском, что слушать это невозможно. Я этим плотно занимаюсь, переворачиваю сознание студентов, чтобы они понимали, что петь надо уметь красиво», — отметила певица.

Долина подчеркнула, что в мире сейчас пытаются «засунуть за шиворот» русскую культуру. И нам надо создать свое «Евровидение», где будут петь только на русском языке.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.