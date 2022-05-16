Постройневшая Лариса Долина в костюме цвета электрик в бельевом стиле скрыла недостатки фигуры

Лариса Долина является одной из самых известных российских исполнительниц. Она в свои 66 лет продолжает выпускать новые песни и даже поет дуэтом с молодыми исполнителями.

Артистка открыта для экспериментов в творчестве и любит заниматься со студентами в вузе, где преподает. За последние годы она смогла похудеть больше, чем на 20 килограммов. Звезда сменила гардероб и теперь все чаще носит вечерние платья и юбки.

Не так давно долина съездила в Донбасс. Вместе с другими артистами она выступила в больнице перед военными. А вот 16 мая певица поделилась снимком, на котором предстала с солистом группы «Давинчи».

Они выступают в дуэте с хитом «Мурашки по коже». В кадре Лариса Александровна позировала в костюме цвета электрик в бельевом стиле. Наряд дополнил кожаный пояс. Она сделала легкую укладку и макияж в розовых тонах.

«Трек „Мураши по коже“ неоднозначный, но очень важный для настоящих музыкантов и ценителей качественной музыки. Поэтому, так важно было, чтобы нас услышали и это произошло! Мы с „Давинчи“ номинированы в номинации „Связь поколений“ на завтрашней церемонии 5-й ежегодной премии „Жара“. Пожелайте нам удачи!» — написала звезда.

Примечательно, что наряд скрыл изъяны ее фигуры, а пояс помог акцентировать внимание на талии. Многие поклонники не только поздравили артистку, но и восхитились ее образом. «Какая вы красивая», «Ох, как помолодели», «Вы пример того, как нужно выглядеть женщине в элегантном возрасте», «Костюм так вам идет», «Ну что за дива! Очень роскошно», — прокомментировали пост подписчики.

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