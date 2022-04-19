Родион Газманов поделился памятным снимком, на котором Олег Газманов предстал вместе с первой женой

Музыкант Родион Газманов вспомнил один момент из своего детства.

Сын известного музыканта Олега Газманова и его первой жены Ирины Родион поделился в микроблоге архивным кадром.

На нем он предстал вместе со своими родителями во время семейного обеда.

Маленький Родион, которому в кадре на вид не больше четырех лет, сидит на коленях у своей красавицы-мамы. Напротив – его отец Олег Газманов.

Музыкант наливает сыну жидкость из бутылки. В таких раньше продавался и сок, и лимонад, и алкогольные напитки.

«Воображаю, как бы сейчас возбудилась на эту фотку ювенальная юстиция! Я, естественно, не помню, что было в этой бутылке, но явно не «Столичная»! Кстати, раз пошла такая пьянка, вопрос вам на засыпку: в каком возрасте впервые попробовали алкоголь? Торжественно клянусь вашим родителям ничего не рассказывать!» — подписал кадр Родион Газманов.

Напомним, в браке с Ириной Олег Газманов прожил 22 года. Затем развелся и сейчас счастлив со второй супругой Мариной.

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