41-летняя топ-модель Адриана Лима стала мамой в третий раз и раскрыла необычное имя сына

Адриана Лима является одной из самых известных маникещиц. Бразильянка в детстве мечтала стать врачом, но уже в 15 лет ей довелось победить на конкурсе моделей.Она работала с люксовыми брендами и регулярно выходила на подиум.
А вот личную жизнь ей удалось наладить не так давно. В 2021 году она начала встречаться с режиссером Андре Леммерсом. И вскоре звезда объявила о беременности.
А недавно Лима вместе с возлюбленным появилась на Венецианском кинофестивале. Она не боялась носить смелые платья, подчеркивая округлившийся живот, как делала и певица Рианна. А 5 сентября стало известно, что у пары родился ребенок. Модель родила сына, которому дала необычное имя Циан.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Циан — это цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Циан — это цвет воды Бора-Бора и Мальдивских островов, мест в списке желаний нашей семьи. Циан теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в наш мир», — заявила модель.
Лима также опубликовала фото сына. Она запечатлела его глаз с пышными ресницами. Друзья и поклонники поздравляют пары с важным событием. Напомним, что у 41-летней знаменитости есть дочки от экс-мужа, баскетболиста Марко Ярича — Валентина и Сиенна.
Сын Адрианы Лимы. Фото: соцсети