41-летняя топ-модель Адриана Лима стала мамой в третий раз и раскрыла необычное имя сына

Адриана Лима является одной из самых известных маникещиц. Бразильянка в детстве мечтала стать врачом, но уже в 15 лет ей довелось победить на конкурсе моделей.Она работала с люксовыми брендами и регулярно выходила на подиум.

А вот личную жизнь ей удалось наладить не так давно. В 2021 году она начала встречаться с режиссером Андре Леммерсом. И вскоре звезда объявила о беременности.