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Знать свои корни: двухлетний сын Петросяна и Брухуновой начал учить армянский язык

Маленький Ваган Петросян воспитывается в традициях предков.

Знать свои корни: двухлетний сын Петросяна и Брухуновой начал учить армянский язык
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Петросяном. Фото: соцсети

Сатирик Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова этой весной отметили второй день рождения своего единственного сына. Мальчик Ваган появился у пары втайне от всех, они тщательно скрывали его и показали миру только в возрасте шести месяцев. Сейчас мама с папой продолжают скупиться на кадры с малышом, но хотя бы не утаивают новостей о нем.

У себя в микроблоге Татьяна Брухунова решила пообщаться с подписчиками. У нее спросили, какие занятия посещает двухлетний сынок, и она призналась, что кроме рисования, лепки, конструкторов и изучения цифр мальчик начал учить армянский язык.

Сын Петросяна и Брухуновой учит армянский язык. Фото: соцсети

Напомним, что его отец Евгений Петросян по национальности наполовину армянин, наполовину еврей. И сына своего он назвал в честь отца Ваганом.

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