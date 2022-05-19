Знать свои корни: двухлетний сын Петросяна и Брухуновой начал учить армянский язык

Сатирик Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова этой весной отметили второй день рождения своего единственного сына. Мальчик Ваган появился у пары втайне от всех, они тщательно скрывали его и показали миру только в возрасте шести месяцев. Сейчас мама с папой продолжают скупиться на кадры с малышом, но хотя бы не утаивают новостей о нем.

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У себя в микроблоге Татьяна Брухунова решила пообщаться с подписчиками. У нее спросили, какие занятия посещает двухлетний сынок, и она призналась, что кроме рисования, лепки, конструкторов и изучения цифр мальчик начал учить армянский язык.

Напомним, что его отец Евгений Петросян по национальности наполовину армянин, наполовину еврей. И сына своего он назвал в честь отца Ваганом.

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