Навстречу солнцу: Севастьянова в бикини красиво прилегла на яхте

Еще недавно Каролина Севастьянова была в Африке, а теперь отдыхает в Монако. В ЮАР она принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке». По мнению спортсменки, в шоу она пробыла довольно долго и ничуть не расстроилась, когда покидала его.

В Монако олимпийская чемпионка Лондона по художественной гимнастике приехала в компании возлюбленного по имени Александр. Спортсменка наслаждается теплым солнышком и делится с фолловерами красивыми кадрами. На этот раз Каролина показала, как позировала на яхте в бикини.

«Классная! Красотка! Вау, огонь», — писали пользователи Сети.

больше по теме «Заплыв»: Севастьянова в бикини поплескалась с возлюбленным в бассейне Гимнастка и ее избранник отдыхают в Монако.

Напомним, недавно «художница» отметила свой день рождения. Ей исполнилось 27 лет.

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