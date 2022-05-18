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Севастьянова щегольнула идеальным вертикальным шпагатом, уведя ножку за голову

Гимнастка призналась, что не считает свои формы выдающимися.

Севастьянова щегольнула идеальным вертикальным шпагатом, уведя ножку за голову
Каролина Севастьянова. Фото: личный архив

Каролина Севастьянова может дать фору даже бывшей приме-балерине Большого театра Анастасии Волочковой, там где речь заходит о природной грации и растяжке. Так, разминаясь на коврике для йоги, гимнастка решила побаловать поклонников мотивирующим селфи, запечатлев себя в стойке. Севастьянова с легкостью исполнила идеальный вертикальный шпагат, уведя изящную ножку за голову.

Гимнастка Каролина Севастьянова
Каролина Севастьянова похвасталась вертикальным шпагатом, уведя изящную ножку за голову. Фото:

«Единственный статус, к которому я серьезно отношусь, — это статус Олимпийской чемпионки и звание Заслуженного мастера спорта международного класса. Все разговоры про привлекательность для мужчин — это разговоры про женственность, про какие-то формы. Не скажу, что они у меня особые.

Спортивную форму поддерживаю тем же правильным отношением к себе, к еде, к своему здоровью в целом. В день легко прохожу десяток километров», — поделилась Каролина Севастьянова в интервью Teleprogramma.pro.

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