Человек с большим сердцем: как Константин Хабенский построил карьеру, открыл благотворительный фонд и нашел свое счастье

В этом году актер отметил свое 50-летие.

Актер, режиссер, добрейшей души человек — это все о Константине Хабенском. Яркие роли в кино и театре, благотворительный фонд, счастливая семья — к своим 50 он добился многого. О том, как складывалась жизнь и судьба артиста — в материале Teleprogramma.pro.

Константин Хабенский: детство и начало карьеры

Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Его папа Юрий Аронович работал инженером, а мама Татьяна Геннадьевна — учителем математики. У актера есть старшая сестра Наталья, которая построила карьеру певицы.

В начале 80-х годов семья Хабенских жила в Нижневартовске. Там Константин посещал секцию бокса, увлекался футболом и мечтал стать, как и многие мальчики тех лет, космонавтом или пожарным. Ни о какой карьере актера речи не было.

В школьные годы Хабенский увлекся музыкой и вместе с друзьями пел песни Юрия Шевчука и Константина Кинчева в подземных переходах. После окончания средней школы поступил в авиационный техникум приборостроения и автоматики, который бросил после окончания третьего курса.

Тогда он устроился на работу в экспериментальный театр «Суббота». Сначала был монтировщиком сцены, затем подрабатывал еще и дворником. Вот тут-то и проснулась любовь к театру и сцене.

В 1990-м Константин Хабенский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Будучи студентом сыграл ряд крупных ролей: Ломова в водевиле «Предложение» А. П. Чехова, канатоходца Матто в «Дороге», Чебутыкина в «Трех сестрах» и так далее.

Константин Хабенский: театр, кино и сериалы

После получения диплома Константин Хабенский год прослужил в театре «Перекресток», а в 1996-м вошел в труппу московского «Сатирикона». В первое время играл вторые роли.

В том же году актер начал выступать на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, где сыграл главную роль в спектакле «Калигула». Кроме того, в его репертуаре появились еще несколько постановок: дурачок Карл в «Войцеке» Г. Бюхнера, Эстрагон в спектакле «В ожидании Годо» С. Беккета, Валентайн в «Поживем — увидим» Б. Шоу.

Чуть позже Олег Табаков пригласил Хабенского на главную роль в спектакле МХТ «Утиная охота», после были главные роли в «Белой гвардии», «Трехгрошовой опере» и других.

Мир кинематографа Хабенский открыл для себя еще будучи студентом. В 1994 году он сыграл эпизодическую роль в комедии «На кого Бог пошлет».

Спустя четыре года, в 1998-м, Константин появился еще в трех картинах: мелодрамах «Наташа» и «Женская собственность», а также драме «Хрусталев, машину!».

За работу в «Женской собственности» Хабенский получил номинацию «Лучшая мужская роль» на Гатчинском кинофестивале «Литература и кино».

После этого были роли в триллере «Поклонник», в драме «Дом для богатых». Ну а популярность Хабенскому принес сериал «Убойная сила», где он сыграл Игоря Плахова. Съемки проходили с 2000 по 2005 годы.

Начиная с 2002 года в творческой биографии Хабенского начался марафон ярких фильмов и ролей. «В движении», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Статский советник», «Бедные родственники», «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение». В двух последних актер сыграл вместе с Елизаветой Боярской.

Талант Константина не остался не замеченным. За сыгранные роли он получил ряд наград — «Лучшая мужская роль в кино», «Лучший актер», «Золотой меч», а на съемочной площадке харизматичного (рост Константина 172 см, а вес 72 кг) хотели видеть режиссеры из Голливуда.

Так в кинокопилке Хабенского появились фильмы Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» с Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли, «Шпион, выйди вон!» с Гари Олдманом и Бенедиктом Камбербэтчем. В боевике «Война миров Z» актеру посчастливилось поработать на одной площадке с Брэдом Питтом.

С голливудской актрисой Милой Йовович Хабенский сыграл уже в России. Они исполнили главные роли в комедии «Выкрутасы».

В 2006 году Константин сыграл в драме «Час пик», а в 2013 году ему доверили главную роль в сериале «Петр Лещенко. Все, что было…». Все песни из репертуара героя артист исполнил сам.

Также Хабенский сыграл главные роли в фильме «Географ глобус пропил», сериалах «Метод» и «Троцкий», драме «Время первых», триллере «Селфи».

Дебют Хабенского как режиссера состоялся в 2018-м. Тогда на экраны вышла военная драма «Собибор» о реальных событиях Великой Отечественной войны. Константин пригласил в ленту и молодых, и давно состоявшихся звезд Кристофера Ламберта, Марию Кожевникову, Михалину Ольшанскую, Гелу Месхи и других.

Константин Хабенский: проекты, шоу, музыка

Попробовал себя Константин Хабенский и как телеведущий. В 2015-м он работал в проекте канала Discovery «Вечера науки». Через два года актера пригласили на «Рен-ТВ» в познавательную телепередачу, которая состояла из трех циклов — «Как устроена Вселенная», «Человек и Вселенная» и «Космос наизнанку».

В 2021-м на экраны вышел документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Юма — это детеныш нерпы. Съемки истории режиссера Анастасии Поповой шли на протяжении пяти лет, а результат превзошел все ожидания. Комментировать картину доверили Хабенскому.

27 октября прошлого года Константин Хабенский стал новым художественным руководителем МХТ им. Чехова. На двери своего кабинета он повесил табличку «Начинающий худрук».

больше по теме Хабенский, Киркоров и Макарский озвучили новый мультфильм про Суворова Премьера отечественной анимации в кино назначена на 1 мая.

Константин Хабенский: благотворительность

У Константина Хабенского есть благотворительный фонд, который помогает проводить лечение детям с онкозаболеваниями и болезнями головного мозга. Организация была создана в 2008 году, после того, как жена актера умерла от подобного заболевания. Актер лично контролирует весь процесс.

Через два года после начала работы фонда артист запустил новый проект «Театральные студии при благотворительном фонде Константина Хабенского». Творческие мастерские были открыты во многих городах страны, от Сибири до Санкт-Петербурга.

Константин Хабенский: доход

Заработок Константина Хабенского составляет 800 тысяч долларов в год. В рейтинге главных российских знаменитостей Forbes по итогам 2018 года он расположился на 48 строчке.

Константин Хабенский: личная жизнь

Первой любовью Константина Хабенского стала актриса театра «Суббота» Анастасия Резункова. Роман случился, когда актеру было 16 лет, а актрисе 15. Их отношения продлились три года.

В 1999 году Хабенский познакомился с журналисткой Анастасией Смирновой. Спустя год они узаконили свои отношения без шумного торжества.

В 2007 году у пары родился сын Иван. Но радость сменилась горем. Ни российским, ни американским врачам не удалось справиться с раком головного мозга Анастасии. 1 декабря 2008 года она умерла в Лос-Анджелесе.

Ваня живет с бабушкой по материнской линии в Барселоне. Он увлекается фехтованием, игрой на гитаре и любит футбол.

Через пять лет после смерти жены Хабенский начал встречаться с партнершей по МХТ Ольгой Литвиновой. Летом 2013 года влюбленные тайно расписались.

А в 2016-м у пары родилась дочь Александра. Еще одну наследницу Ольга подарила актеру в 2019-м.

Константин Хабенский: последние новости

В декабре прошло года Константин Хабенский предстал в роли шахматиста Виктора Корчного в картине «Чемпион мира».

11 января 2022 года актеру исполнилось 50 лет. В этот же день на Первом канале состоялась премьера документальной ленты «Люди, которых я люблю».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.